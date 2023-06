'Partes ouvidas e provas apresentadas'

A assessoria do Rodrigo Bacellar informou que o deputado não teve qualquer tipo de interferência no curso do processo. "Todo o andamento seguiu o rito normal, tanto na corregedoria da Polícia Civil, como também na Justiça. Inclusive, as partes foram ouvidas e provas apresentadas. Tudo devidamente fundamentado", disse.

O deputado esclareceu que tem provas sobre a conduta do policial e que tudo foi devidamente apresentado nos processos. Em relação às investigações contra a Zocar Rio Caminhões iniciada em julho do ano passado, a empresa se defendeu alegando trabalhar de forma lícita, além de colaborar com as autoridades.