santo do dia

NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

É um título que os cristãos deram a Maria em homenagem e agradecimento à sua atenção constante e perpétua para com a humanidade. Perpétuo Socorro quer dizer "socorro eterno, socorro sempre, sempre que precisar, socorro de mãe". A mãe nunca esquece o filho, nunca abandona os filhos. Assim é o Perpétuo Socorro de Maria. Na Igreja Ortodoxa é conhecida como Mãe de Deus da Paixão. A devoção no Ocidente à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deve-se à ação dos Missionários Redentoristas que difundiram esta prática religiosa em suas áreas de atuação