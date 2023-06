Linha chilena fere pernas de criancinha

Uma menina de 2 anos teve as pernas cortadas por uma linha chilena, na tarde de domingo, na comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com relato de familiares, a criança estava brincando na porta de casa quando foi atingida.

A menina foi socorrida com corte nas duas pernas e precisou levar 15 pontos em uma delas, e sete pontos na outra. O atendimento foi feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz.

De acordo com informações da Fundação Saúde, a criança deu entrada com 'ferimento corto-contuso em membros inferiores', foi suturada e liberada.