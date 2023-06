O Aterro do Flamengo é um dos locais mais lindos do Rio de Janeiro, mas está ficando muito perigoso. O policiamento fica na orla da praia e os outros lugares ficam vulneráveis. Quem gosta de praticar exercícios por ali precisa ficar muito atento com os assaltantes. Os bandidos ficam de bicicleta e dão um bote certeiro nos celulares e cordões das pessoas. Isso é um absurdo.