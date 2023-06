Cobal do Humaitá recebe posto de policiamento do Bairro Presente

Rio - O Governo do Rio inaugurou duas bases da Secretaria de Estado de Polícia Militar dentro da Cobal do Humaitá, na Zona Sul, nesta segunda-feira (26). O tradicional centro comercial agora conta como um módulo do projeto Bairro Presente e uma sala do programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida.



O posto do Bairro Presente seguirá o modelo de proximidade junto a moradores, comerciantes e visitantes, com atendimento diário e três equipes especializadas. Com a inauguração, o programa alcança a marca de 51 módulos instalados em bairros sob responsabilidade de 21 unidades operacionais na Região Metropolitana e interior. Os novos serviços estão sob controle do 2º BPM (Botafogo).



Já a nova Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha atenderá mulheres inseridas no programa de medidas protetivas, oferecendo instalações mais amplas e confortáveis do que o espaço que vem sendo utilizado no batalhão. Com 46 equipes especializadas atuando em todo território estadual, o programa já atendeu quase 53 mil mulheres em situação de violência.



O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, ressaltou que a unidade do Humaitá será a segunda na área de atuação do 2º BPM, que já está na Urca. "A Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida se consolidou como instrumento fundamental para enfrentar o desafio da violência contra a mulher. O Bairro Presente tem atuado junto aos batalhões para reduzir a incidência criminal e transmite maior sensação de segurança nas localidades contempladas", afirmou.



O governador Cláudio Castro celebrou a expansão. "A nova unidade do programa Bairro Presente e a nova Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha no Humaitá fortalecem os laços com as pessoas, promovendo acolhimento com muito mais conforto e dignidade. Estamos trabalhando e investindo mais de R$ 1 bilhão em equipamentos e novas estruturas".

A Cobal possui entradas pelo Largo dos Leões, no Humaitá, e pela Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo.