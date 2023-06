Rodrigo Bacellar é alvo de inquérito do MPRJ que investiga uso de helicóptero

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu uma investigação contra o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL), para apurar improbidade administrativa sete meses após ele ser flagrado viajando em um helicóptero de uma empresa privada, o que é proibido pelo estado, enquanto era secretário de Governo do Rio.Segundo o MP, o inquérito tem como objetivo investigar se o deputado estadual eventualmente teria recebido presentes os favores de sócios da empresa Zocar Rio Caminhões, que já foi investigada por lavagem de dinheiro e organização criminosa.O atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) ainda não sofreu nenhuma sanção desde o ocorrido, diferente do policial civil Ricardo Herter, piloto da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) , que quase foi atropelado por um carro que Bacellar estava.Ricardo responde a um processo por displicência e por supostamente violar o Código de Ética policial. Em sua primeira sanção, o agente foi transferido para um departamento interno da Polícia Civil, porém, em nova decisão, divulgada na última segunda-feira (26), ele foi afastado da corporação por 50 dias.Rodrigo e Ricardo se desentenderam em novembro do ano passado. A discussão ocorreu após um táxi que buscava Bacellar e sua família em um heliponto na Zona Sul quase atropelar Herter. Na época, o deputado era secretário de Governo e usava um helicóptero que pertencia a Marcos Zoboli, dono da Zocar Rio Caminhões.O veículo onde estava Bacellar ainda transitava em uma área proibida para veículos particulares. Além disso, o heliponto usado no pouso do helicóptero pertence ao estado e não pode ser usado para voos particulares.Segundo o Código de Conduta da alta administração, "é vedado ao agente público receber transporte, hospedagem ou quaisquer quer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a probidade ou honra."De acordo com a Polícia Civil, Herter entrou com pedido de impugnação, que foi analisado e está sendo aguardada a publicação da decisão do recurso contra seu afastamento.Em relação às investigações contra a Zocar Rio Caminhões iniciada em julho do ano passado, a empresa se defendeu nas redes sociais alegando trabalhar de forma lícita, além de colaborar com as autoridades.