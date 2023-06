Senac RJ recebe inscrições para mais de 900 vagas em cursos de capacitação profissional gratuita

Com objetivo de assegurar a possibilidade de qualificação e geração de renda, o Senac RJ passou a oferecer vale-transporte a todos os alunos matriculados no PSG, programa que atende alunos com renda familiar, por pessoa, de até dois salários mínimos. Foram mais de 6 mil alunos beneficiados já na implantação do auxílio, em abril.



Faculdade Senac RJ, na Rua Santa Luzia, 735, 2º andar, Cinelândia O Senac RJ abre mais oportunidades de qualificação profissional no Rio de Janeiro e no interior do estado no início do 2º semestre por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São mais de 900 vagas em cursos nas áreas de turismo, hotelaria, eventos, saúde e bem-estar, beleza, logística, administração e gastronomia, com aulas a partir de 3 de julho em diversas unidades.Com objetivo de assegurar a possibilidade de qualificação e geração de renda, o Senac RJ passou a oferecer vale-transporte a todos os alunos matriculados no PSG, programa que atende alunos com renda familiar, por pessoa, de até dois salários mínimos. Foram mais de 6 mil alunos beneficiados já na implantação do auxílio, em abril.O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo aos requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br , na Rua Santa Luzia, 735, 2º andar, Cinelândia

- Assistente de Logística, com início no dia 3 de julho.



Senac Campo Grande, na Rua Barcelos Domingos, 58.

- Técnico em Massoterapia, com início em 14 de agosto;

- Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos, com início em 9 de agosto.

Senac Irajá, na Rua Emiliano Felipe, 173.



- Porteiro e vigia, com início em 4 de julho;

- Técnico em Logística, com início em 3 de julho.



Senac Copacabana, na Rua Pompeu Loureiro, 107.



- Manicure e Pedicure, com início em 17 de julho;



- Técnico em Administração, com início em 17 de julho.



Senac Nova Iguaçu, na Rua Cel. Carlos Matos, 86, Centro.



- Organizador de eventos, com início em 7 e 8 de agosto.



Senac Conceição de Macabu, na Avenida Victor Sence, 10, Centro.



- Informática fundamental, com início em 7 de agosto.



Senac Rio das Ostras, na Rua Rio de Janeiro, 417, Extensão do Bosque.



- Preparo de massas frescas e recheadas, com início em 22 de agosto;



- Técnicas de serviços de garçom com ênfase em vendas, com início em 14 de agosto.



Senac Volta Redonda, na Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 251, Aterrado



- Assistente administrativo, com início em 14 de agosto.



Senac Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, 103, Centro.



- Estoquista, com início em 8 de agosto;



- Técnico em logística, com início em 28 de agosto.



Senac Teresópolis, na Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66, Várzea.



- Manicure e Pedicure, com início em 17 de julho;



- Técnico em administração, com início em 7 de agosto;



- Técnico em guia de turismo, com início em 7 de agosto.



Senac Petrópolis, na Rua Alfredo Pachá, 26, Centro.



- Rotinas de Departamento Pessoal, com início em 15 de agosto;



- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 19 de agosto.