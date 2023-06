Ordem dos desfiles da Intendente está definida

A Superliga, que organiza as escolas de samba das séries Prata e Bronze, definiu na noite de segunda-feira, no Baródromo, no Maracanã, a ordem dos desfiles para o Carnaval 2024 (veja no quadro abaixo). As agremiações da Série Bronze vão se apresentar nos dias 12 e 13 de fevereiro (segunda e Terça-Feira Gorda) e as da Série Prata, nos dias 16 e 17 de fevereiro (sexta e Sábado das Campeãs). O novo presidente da entidade, Pedro Silva, falou sobre a chegada dele ao comando dos grupos.

"Esse ano chego na Superliga com proposta de capacitação, inovação e equidade. Temos agora a junção com as escolas que estavam na Livres. O que deixa a Intendente com o potencial magnífico. Escolas com tradição. Vai ser um trabalho maravilhoso esse ano".

Para o desfile de 2023, as escolas tiveram uma estrutura muito melhor de pista para o desfile. Porém, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, após o Carnaval deste ano, indicou que seria construído um Sambódromo 2 em outra área.

"Temos que subir o sarrafo. O local dos desfiles para o Carnaval 2024 ainda não está definido. O certo é que o nível tem que ser de 2023 para cima em estrutura", disse Pedro Silva.