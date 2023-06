santo do dia

SANTO IRINEU

Nascido na Ásia Menor, entre os anos 130 e 135, Irineu foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu com o apóstolo João, o Evangelista. Foi ordenado por São Policarpo para servir a igreja na França, mas foi já igreja oriental que Irineu deu seu grande auxílio, quando discutiu com o Papa Eleutério sobre a data de celebração da Páscoa no Oriente. Foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges, sobre a sucessão apostólica e muito dos dados que temos hoje. Perseguido pelo imperador romano Severo, ele morreu em Lyon, como mártir, no dia 28 de junho de 202.