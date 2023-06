A Travessa Efigênia, em Sepetiba, está quase virando um lixão. É muito entulho e lixo espalhado pela via, trazendo um fedor horrível e muitos ratos. As árvores também precisam ser podadas e a iluminação melhorada. O local está completamente largado. Os moradores só querem viver com dignidade e estão cobrando por coisas que são de direito básico. É assustador o descaso.