Rio apresenta queda no número de habitantes, aponta Censo 2022

Rio - A população da cidade do Rio de Janeiro chegou a 6,2 milhões de pessoas no Censo de 2022, o que representa uma diminuição populacional de 1,72% em comparação a 2010. Apesar disso, a cidade maravilhosa é a segunda mais populosa do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (28).Já em todo estado do Rio, o número de habitantes chega a 16.054 milhões. Enquanto em 2010, a população era de 15.989 milhões. No país, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes e que mais perderam população está São Gonçalo, na Região Metropolitana, que atualmente possui 896.744 milhões de moradores.Outros locais que também perderam habitantes foram cidades da Baixada Fluminense do Rio como Nilópolis, Duque de Caxias e São João de Meriti.Ainda de acordo com os dados do IBGE, a população no Brasil chega a 203 milhões o que significa um aumento de 6,5% em relação aos 190,8 milhões de habitantes contados no Censo anterior, o equivalente a 12,307 milhões de pessoas a mais em pouco mais de uma década.Segundo o diretor de geociências do IBGE, Claudio Stenner, a redução do número de habitantes nas metrópoles é algo inédito no país e tem relação com o esgotamento territorial dos municípios.“Muitas vezes o município núcleo da metrópole, daquela concentração urbana, perde população, mas as cidades vizinhas ganham. Isso tem a ver com o espalhamento do tecido urbano para além dos limites municipais. Isso quer dizer que há expansões novas, até pelo esgotamento de área desse município. É uma parte importante da explicação desse fenômeno”, diz.A coleta do Censo 2022 foi iniciada em 1º de agosto de 2022, planejada para se estender inicialmente até o fim de outubro do ano passado. A pesquisa seria realizada inicialmente em 2020, mas foi adiada devido à pandemia, depois, em 2021, por questões orçamentárias.