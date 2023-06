Professor de medicina e epidemiologista da Fiocruz é nomeado reitor da UFRJ

Rio - O médico infectologista e professor Roberto Medronho foi nomeado novo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) . A publicação, que saiu no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (28), informa que a gestão terá início a partir de segunda-feira (3). A vice-reitora eleita, Cássia Turci, também foi nomeada.O decreto, com validade de quatro anos, foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Educação em exercício Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.A cerimônia de posse está prevista para acontecer no dia 11 de julho, em Brasília. Já a solenidade de transmissão dos cargos da atual reitoria para a próxima gestão será em 11 de agosto, no Rio, a partir das 10h. Para esse evento, aberto ao público, são esperadas personalidades acadêmicas, artísticas e políticas.Roberto Medronho é professor titular da Faculdade de Medicina (FM) da UFRJ, coordenador do Laboratório de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis e doutor e mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).Foi diretor da FM de 2011 a 2020 e do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc), além de ter coordenado o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 (GT-Coronavírus) da UFRJ.Conhecido também pela forte ligação com a cultura popular, é autor de diversos sambas de blocos de rua. Seu principal parceiro musical é o veterano Noca da Portela.