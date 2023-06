Motoboy tem prédio invadido e recebe ameaças anônimas em Niterói

Rio - Um entregador de aplicativo denuncia ter recebido ameaças anônimas em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ao DIA, Leonardo Pereira Formoso, de 37 anos, conhecido como Léo Família, diz que passou a receber cartas anônimas ainda em abril deste ano e, por conta delas, não está mais conseguindo trabalhar e garantir o sustento da família. O caso está sendo investigado na 76ª DP (Niterói), onde ele vai registrar um novo boletim nesta quarta-feira (28).

Segundo o entregador, as ameaças foram colocadas dentro do baú de sua moto, após uma invasão ao prédio onde mora. "Entraram no meu prédio tanto na primeira como na segunda vez. Eu até estava trabalhando como motoboy, mas depois da segunda ameaça não tem condições, estou parado. Só eu que trabalho, minha esposa não trabalha, eu tenho três filhos, e meu bebê de 1 ano e 8 meses tem autismo. Estamos com muito medo", contou Leonardo.

A segunda ameaça foi deixada na última terça-feira (27). Nela, está escrito que quem deixou o bilhete já sabe onde Leonardo fica e que ele vai morrer. Questionado sobre alguma desavença que poderia ter motivado o recado, o entregador diz não saber. "Eu sempre lutei pela classe dos motoboys. Se tentaram fazer isso para me frear, me parar, parar o movimento, não vão conseguir. A gente vai continuar lutando, eu vou continuar lutando", contou

Por conta do ocorrido, diversos entregadores estão se mobilizando para fazer uma manifestação na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, na frente da delegacia. "Precisamos do seu apoio para dar um basta nas ameaças que nosso irmão vem sofrendo", diz o cartaz divulgado.