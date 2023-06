Suspeito morre após troca de tiros com a PM em Vargem Pequena

Rio - Um suspeito morreu e outro foi preso, após confronto com policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), durante ação realizada, nesta quarta-feira (28), na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena. Uma pistola e um veículo roubado foram apreendidos.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região, quando ouviram disparos em uma área de mata da comunidade. Houve troca de tiros com criminosos. Após cessar fogo, um suspeito, que portava uma pistola, ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Ainda durante a ação, outro homem foi preso. Com ele, uma motocicleta roubada foi recuperada. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).