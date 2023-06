Seis mil vagas em curso

O Instituto Proa abriu inscrições para preencher 6 mil vagas de capacitação profissional no Rio de Janeiro. As oportunidades são destinadas para alunos da rede pública que estão concluindo ou terminaram o Ensino Médio no Estado.

A iniciativa tem a parceria do Governo do Estado e da empresa Procter & Gamble (P&G). "A parceria (...) cumpre nossa missão de estimular a principal política de desenvolvimento social que existe: a geração de empregos", disse o governador Cláudio Castro.

Para participar da seleção, basta fazer a inscrição no site www.proa.org.br. Depois, responder a um teste básico de língua portuguesa e raciocínio lógico, além da análise de documentos. Se for aprovado, segue para o preenchimento dos dados pessoais para se matricular no curso, que tem 100 horas e é dividido em quatro módulos: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há encontros ao vivo mediados por tutores.

Para quem prefere estudar apenas presencialmente, é oferecido um espaço para realizar as atividades da plataforma e tirar dúvidas com um monitor. A sala P&G PROA fica na Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, 1.261, Centro, e conta com 20 computadores com acesso à internet. Funciona de segunda a sexta, de 10h as 17h.