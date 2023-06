Resgate é exigido via Pix

De acordo com depoimentos, os sequestradores obrigam as vítimas a entrar em contato com familiares e exigem transferências de valores por meio de Pix. Pelo menos 35 vítimas de diversos municípios do estado foram identificadas.

"Elas eram torturadas e todo dinheiro que fosse possível retirar dessas vítimas era por Pix e por empréstimos pré-aprovados que tivessem em um aplicativo. Depois de esgotar o fôlego financeiro da vítima, faziam ligação de vídeo para parentes do sequestrado e exigiam mais dinheiro como um resgate", alegou o delegado.

Três pessoas foram atraídas pelo mesmo anúncio e foram sequestradas e extorquidas ao mesmo tempo. Foi a partir desse caso que os primeiros criminosos foram presos. Uma das vítimas foi liberada após pagar o resgate e se encaminhou até a delegacia, onde denunciou o local para onde havia sido levada. A polícia foi até o cativeiro e realizou a prisão, além de libertar os demais sequestrados.