Quadrilha bem organizada

A quadrilha é subdivida em cinco núcleos: liderança, braços armados, anunciantes, favorecidos pelas transações e receptadores. "O grupo de braços armados eram os marginais que ficavam subjugando as pessoas. Em alguns casos, com armas pesadas", explicou o delegado José Mário.

Segundo o MP, a investigação revelou que a organização criminosa é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, estabelecida entre os mais de 50 integrantes, tendo lesado no mínimo 50 vítimas e deixando um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa.

A operação foi realizada por policiais da 58ª DP (Posse) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público. Agentes do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) deram apoio.