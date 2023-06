Colocaram um bicicletário do Itaú na porta do prédio 140, na Rua Silveira Martins, no Catete. Não houve qualquer questionamento ao síndico e aos moradores por parte da empresa responsável. Acontece que o bicicletário virou um inferno para os moradores porque os alunos do Colégio Pinheiro Guimarães fazem do lugar um ponto de encontro. Então é gritaria e, pior, ficam tocando a buzina das bicicletas como brincadeira. Um barulho infernal. E a diretoria do colégio diz que não pode fazer nada.