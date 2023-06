A Rua B, lote 27, em Pedra de Guaratiba, está cheia de buracos. Depois das últimas chuvas, a via ficou completamente esburacada. Já reclamamos na Prefeitura do Rio e até o momento não deram nenhuma resposta para nós. O estrago foi muito grande no local e estamos precisando urgentemente de ajuda. Está complicado até para passar a pé pela rua. Alô, prefeitura!