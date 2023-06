É um grande absurdo demorar mais de 2h30 para ir de Santa Cruz até a Central do Brasil de trem. Infelizmente essa é a vida do morador do extremo da Zona Oeste. Sou de Guaratiba e agora estou tendo que madrugar para chegar ao trabalho. Os trens estão cada dia mais lentos. A cada estação que param ficam lá por muito tempo. Deveria ser um transporte mais dinâmico!