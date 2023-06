Em Santa Cruz, estação de BRT General Olímpio é reaberta

Rio - A estação de BRT General Olímpio, no corredor Transoeste, foi reaberta nesta quarta-feira (28). O ponto, localizado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, foi reformado pela prefeitura.



Na reforma, que durou 17 dias, a Mobi-Rio substituiu as portas de vidro por chapas de aço vazadas e instalou portas com travas automáticas com mecanismos blindados.



A estação recebe as linhas: Alvorada X Santa Cruz (Expresso e Parador), Santa Cruz X Campo Grande (Parador) e Salvador Allende X Santa Cruz (Expresso).



Além desta reforma, as estações Mato Alto, Magarça, Pingo D´Água, Curral Falso e Santa Cruz passarão por modificações para fazer parte da Nova Transoeste, agora como terminais.



A prefeitura, através da Mobi-Rio, já reformou 111 das 125 estações do sistema BRT.