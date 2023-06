Cria RJ dá apoio financeiro a projetos criativos em favelas do Rio

O programa Cria RJ busca apoiar artistas, músicos e empreendedores culturais de favelas do Rio de Janeiro que atuam no Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte, da Muzema, na Zona Oeste, e no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul. A iniciativa, que é uma plataforma de formação para agentes de cultura, fruição artística e estruturação de negócios, tem patrocínio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além da Light. Foram destinados R$ 320 mil para 37 projetos de negócios criativos, considerados como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, que se destacam nessas favelas.



O Cria RJ, que tem como foco os agentes de cultura com projetos inovadores, conta com o apoio do Programa Cidade Integrada, sendo realizado pela Quitanda Soluções Criativas e pelo Instituto BR. De acordo com o governador Cláudio Castro, o projeto traz impactos positivos nas economias desses territórios contribuindo para a geração de emprego, renda e oportunidades culturais acessíveis e inclusivas. "É a cultura presente no Estado do Rio. Tenho certeza que essa premiação incentiva os artistas e produtores culturais dessas comunidades. É a democratização do acesso à cultura", ressalta Castro.



Treinamento e formalização

Dentro dos projetos que ganharam incentivos estão artistas, grupos e coletivos que participaram do percurso formativo oferecido pela Agência Cria RJ. Eles receberam treinamentos em áreas como planejamento estratégico, otimização de recursos, direito autoral, prospecção de parcerias públicas e formalização de empreendimentos culturais. Os premiados receberam entre R$ 4 mil e R$ 20 mil, totalizando R$ 320 mil destinados a essa ação de fomento.



Um dos selecionados no Cantagalo-Pavão-Pavãozinho foi o projeto que tem à frente o empresário Gustavo de Souza, 39 anos, conhecido como DJ Darth. Ele é CEO da TOS Records, gravadora e produtora que traz o conhecimento do music bussines para as favelas do Rio. Darth comemora a possibilidade da expansão dos negócios a partir da formalização e capacitação oferecidas pelo projeto Cria RJ. Ainda de acordo com Darth, o projeto está pronto para alcançar as metas planejadas e expandir para outras comunidades.



Reconhecimento e valorização



O instrutor de hip-hop e MC Pedro Henrique de Oliveira, o PHO, 26 anos, que também é integrante da TOS Records, lembra que é importante o reconhecimento aos artistas que atuam nas comunidades. "Além do Cria RJ ser muito animador no quesito financeiro, há o reconhecimento que o projeto traz ao artista. Com o dinheiro do prêmio, por exemplo, é possível comprar equipamentos novos, fazer mais vídeos, clipes", explica PHO.



No fim de maio, os projetos selecionados nas comunidades participaram de uma cerimônia de premiação do Cria RJ no Theatro Municipal, no Centro. As categorias premiadas foram Aceleração de Negócios Criativos (R$ 20 mil, cada), Impulsionamento de Negócios Criativos (R$ 4 mil, cada) e de Reconhecimento de Trajetória (R$ 4 mil, cada). Os premiados nas categorias de Aceleração e Impulsionamento participaram de um ciclo formativo intensivo na Agência Cria RJ. Eles também receberam suporte para formalização e regularização dos seus empreendimentos, além de assessorias técnicas.