Ex-namorado é preso pela Guarda Municipal por descumprimento de medida protetiva

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (29), em Ipanema, na Zona Sul da cidade, um homem de 31 anos por descumprimento de medida protetiva.



O rapaz é ex-namorado da vítima, que tem 42 anos. Ela possui uma medida protetiva expedida pela Justiça e era acompanhada pela equipe do programa Ronda Maria da Penha.



De acordo com os agentes, eles foram acionados pela moça por volta das 4h, quando foram informados que o ex-namorado estava no mesmo bar onde ela se encontrava, na Rua Maria Quitéria, em Ipanema.



Os guardas informaram que o rapaz tentou fugir do local quando percebeu a chegada das equipes, mas foi alcançado e preso na Praça Nossa Senhora da Paz, no mesmo bairro. Ele foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde ficou preso e responderá pela Lei Maria da Penha.