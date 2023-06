Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher é inaugurado na Região Metropolitana

Rio - A Polícia Civil inaugurou, nesta quinta-feira (29), o novo Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) na cidade de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O local é um espaço para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e conta com profissionais especializados para receber este público.



Localizado na sede da 71ª DP (Itaboraí), na Avenida 22 de maio, o NIAM é resultado de uma parceria firmada entre a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Itaboraí. O serviço conta ainda com o apoio de órgãos municipais, da Polícia Militar, do Ministério Público e da Justiça do município.

Segundo a advogada especialista em violência contra a mulher Rebeca Servaes, a criação de núcleo de atendimentos especializados são extremamente necessários para dar todo o auxílio para recuperação e segurança das vítimas."A criação do Núcleo de Atendimento à Mulher foi importantíssima para que a gente consiga atender ainda mais essas mulheres que sofrem violência no Rio de Janeiro de uma forma adequada. As mulheres que sofreram algum tipo de violência se encontram em uma situação de vulnerabilidade e a gente tem que, de diversas formas, criar aparatos, principalmente estatais, para que elas não sofram uma revitimização. E algumas formas de revitimização dessa mulher são esperas para atendimento em uma localidade policial, por exemplo, às vezes elas são atendidas por pessoas que não tem capacitação adequada. Então essa criação é um avanço gigante na proteção da mulher no sentido do combate à violência contra a mulher", explicou.O NIAM oferece um atendimento especializado para mulheres que estão em um momento de fragilidade e vulnerabilidade após se tornarem vítimas de violência. Os profissionais do Núcleo foram capacitados pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), que também ficou responsável pelo treinamento da rede de apoio.O espaço ainda possui uma brinquedoteca, pois muitas mulheres procuram as NIAMs acompanhadas por seus filhos. O objetivo é garantir maior conforto e assistência para as vítimas."A gente tem as delegacias de atendimento a mulher que são várias, mas ainda são insuficientes para o número de ocorrências que acontecem no Rio de Janeiro. E esses núcleos também chegaram para auxiliar nesse atendimento as mulheres que sofrem violência. É importante falar também que o Rio de Janeiro possui mais delegacias de atendimento à mulher do que outros estados, mas esse número infelizmente ainda é insuficiente devido a quantidade de casos de violência que acontece", contou Servaes.Com esta inauguração, o estado do Rio de Janeiro conta agora com quatro NIAMs. Os outros Núcleos estão localizados nos municípios de Miguel Pereira, Bom Jesus do Itabapoana e Barra do Piraí."Com certeza o ideal é que houvesse um maior investimento do estado de maneira geral para aparatos públicos como esses para que as mulheres não precisassem se deslocar muito quando elas fossem procurar ajuda do estado", disse a especialista.