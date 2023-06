Pesquisa revela que sotaque carioca é o mais inconfundível e desejado do Brasil

Rio - "Exxquece!". O sotaque carioca foi eleito o mais inconfundível e mais desejado pelos brasileiros, de acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma de idiomas Preply. O estudo revelou que é possível reconhecer um fluminense em qualquer canto do mundo e o que jeitinho de falar típico dos moradores do Rio, em que as marcas são os “chiados” e as vogais mais abertas, são desejados Brasil afora.



A pesquisa entrevistou 700 pessoas em várias regiões do país. Questionados sobre a possibilidade de mudar seu próprio jeito de falar, os entrevistados declararam que a opção mais desejada seria a maneira de conversar do Rio, com direito a todos os seus “mermão” e “caraca, brother!”, “qual foi?” e “ainda”.

Na lista dos mais inconfundíveis, liderada pelo jeito de falar carioca, que já foi eleito o sotaque oficial do Brasil duas vezes, também compõem o pódio das variações regionais mais notáveis como a dos baianos, mineiros, gaúchos e a dos paulistas, ambas bastante peculiares em relação aos outros estados.