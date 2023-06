santo do dia

OS PRIMEIROS MÁRTIRES DE ROMA

No ano de 64, um pavoroso incêndio reduziu Roma a cinzas. O imperador Nero, considerado louco pelos historiadores, se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, acusou os cristãos, que eram tidos como membros de uma seita. Nero ordenou o massacre de todos eles, que ficaram conhecidos como protomártires, ou seja, os primeiros mártires de Roma. Porém, o Papa Clemente nos lembrou que o dia de hoje é a festa de todos os mártires, que sedimentaram, com o seu sangue, a gloriosa Igreja Católica.