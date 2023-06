Os ônibus das linhas 110 e 112 estão piores do que carros de ferro-velho. Parecem sucatas. Bancos quebrados, não têm ar condicionado, as cigarras não funcionam direto, vivem sujos e cheios de baratas. Quando chove, cai mais água no ônibus do que na rua. O passageiro paga R$ 4,30 para um serviço precário. Corre até o risco de pegar tétano segurando nesses ferros.