Incêndio atinge área de vegetação na Fazenda Modelo, em Guaratiba

Rio - Um incêndio atingiu uma área de vegetação da Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (29). Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), Vinicius Cordeiro, será avaliado se o fogo no local, que funciona como um abrigo de animais, iniciou por causas naturais ou se foi provocado intencionalmente.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 17h30. Ninguém ficou ferido. Segundo a administração do local, o fogo não chegou perto das baias dos cães e gatos. Apesar disso, todos serão avaliados para verificar a inalação de fumaça. Na fazenda, há cerca de 1240 animais.

O secretário, que esteve no local durante as chamas, explicou ainda que a área atingida fica próximo a Instalação Meteorológica do Inea dentro da fazenda.



“Confirmo que houve incêndio na Fazenda Modelo, com potencial de ameaçar nossos animais. Os bombeiros foram acionados pela nossa equipe, e afastaram o perigo, controlando o fogo. Estamos avaliando as possibilidades de ter sido por causas naturais ou não. Já houve incêndios na vegetação mas nunca desse lado da encosta”, contou.



Após o controle do fogo, o secretário também informou que a segurança no local será reforçada e que irá aguardar o relatório dos bombeiros para tomar as providências cabíveis.