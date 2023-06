PM faz operações em comunidades do Rio; Cidade de Deus e Vila Aliança são alvos

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta sexta-feira (30), operações em comunidades da Zona Oeste e da Região Metropolitana. Pelo segundo dia seguido, moradores da Vila Aliança, localizada entre Bangu e Senador Camará, na Zona Oeste, acordaram com agentes nas ruas do local. A PM também atua na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, ainda na Zona Oeste, e no Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Na comunidade da Vila Aliança, quem atuam são policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ainda não há registro de tiroteios na região. Nas redes sociais, moradores publicaram fotos de um caminhão da Comlurb que foi usado por traficantes locais como barricada para impedir a entrada de viaturas da PM na comunidade.



Mais de 2 mil alunos ficaram sem aulas nesta manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME) sete unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais em curso.

Os Centros Municipais de Saúde Silvio Barbosa e Dr Eithel Pinheiro De Oliveira Lima e a Clínica da Família Wilson Mello Santos Zico interromperam o funcionamento na manhã desta sexta na comunidade por conta do segundo dia de operação.

É o segundo dia consecutivo em que a comunidade passa por uma operação. Na última quinta-feira (29), moradores relataram que houve um intenso tiroteio na parte da tarde e a presença de quatro helicópteros sobrevoando a comunidade. Pela manhã, barricadas foram incendiadas para dificultar a entrada dos policiais militares.



Na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, PMs do 18° BPM (Jacarepaguá) fazem uma operação desde as primeiras horas da manhã. A ação conta com apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), um veículo blindado e uma ambulância do GESA também estão sendo utilizados.

Durante a retirada das barricadas, policiais encontraram um pedaço de madeira utilizado por traficantes Durante a retirada das barricadas, policiais encontraram um pedaço de madeira utilizado por traficantes locais para "dar um corretivo" após o castigo ser decidido pelo tribunal do tráfico, No pedaço de pau, os criminosos escreveram "cura", "aproveitador", "pedófilo" e "talarico".

Galeria de Fotos Policial encontra madeira usada por criminosos para "dar corretivo". No pedaço de pau, traficantes escreveram "cura" Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Policial encontra madeira usada por criminosos para "dar corretivo". No pedaço de pau, traficantes escreveram "cura" Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Policiais fazem trabalho de retirada de barricadas na comunidade Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Cidade de Deus Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Policiais fazem trabalho de retirada de barricadas na comunidade Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

De acordo coma Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a Clínica da Família José Neves e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantêm o atendimento à população, apenas as atividades externas foram canceladas nesta manhã.

Já a SME informou que cinco unidades escolares localizadas na região precisaram ser fechadas por conta da operação, afetando 1.808 alunos.

O bairro tem sido palco de frequentes confrontos e ações da PM por conta da disputa entre facções rivais, que visam o controle da região. s criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) disputam a região, com o objetivo de ampliar o domínio e a comercialização de drogas. Os traficantes miram a Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Gardênia Azul, na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte.



Já na Baixada Fluminense, agentes do 20° BPM (Mesquita) realizam a operação na comunidade do Jardim Palmares.



Ainda não há balanço operacional em nenhuma das ações da PM nesta sexta.