Irmão do surfista Pedro Scooby é preso por falta de pagamento de pensão

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (29), João Vitor da Mota Vianna, irmão do empresário e surfista Pedro Scooby, por falta de pagamento de pensão alimentícia.



Segundo a 32ª DP (Taquara), o homem foi conduzido por um oficial de Justiça à delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão. Por tramitar na Vara da Família, o caso está em segredo de Justiça.



Até o momento, a reportagem não conseguiu localizar a defesa de João. O espaço está aberto para manifestações.

Em 2015, o empresário também foi preso após tentar subornar policiais da 1ª Delegacia da Polícia Judiciária Militar (DPJM) em um bar de Vila Isabel, na Zona Norte. Os agentes chegaram até o estabelecimento após uma denúncia anônima de que havia máquinas de caça-níquel no local.No bar, dois apostadores e um gerente foram detidos. João Vitor, que trabalhava como produtor de eventos, foi chamado para negociar com os policiais e teria oferecido R$ 2 mil para impedir que as seis máquinas fossem apreendidas.Na época, ele foi preso em flagrante por tentativa de suborno e autuado por corrupção ativa na 19ª DP (Tijuca).