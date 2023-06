Rio anuncia primeira fase do novo sistema de bilhetagem no BRT

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, anunciou, nesta sexta-feira (30), que a primeira fase de implantação do novo sistema de bilhetagem digital no BRT, operado pela concessionária Jaé, terá início a partir do fim do mês de julho. Até a data de inauguração, todas as estações e terminais já estarão equipadas com novos validadores, além de máquinas de autoatendimento (ATMs) para compra e recarga dos novos cartões.



O novo sistema é indicado apenas para os passageiros que só utilizam BRT como meio de transporte, pois não será possível fazer integração com os outros modais. O cartão Riocard seguirá sendo aceito e vendido normalmente nas estações de BRT.



Ainda de acordo com a Prefeitura, sete postos de atendimento da Jaé serão disponibilizados pela cidade durante a primeira fase: Centro Administrativo São Sebastião (sede da Prefeitura) - Cidade Nova; Sede da RioLuz, na Rua Voluntários da Pátria - Botafogo; Terminal Paulo da Portela - Madureira; Terminal Jardim Oceânico e Terminal Alvorada - Barra da Tijuca; Terminal Campo Grande; e Terminal Santa Cruz.



A previsão é que a operação do novo sistema comece nos outros modais regulados pelo município (ônibus convencionais, vans e VLT) em outubro deste ano. Após a implantação, começará um período de transição entre o sistema a ser substituído e o novo, de forma a não prejudicar os passageiros. Até o início de 2024, os cartões Riocard serão aceitos em todos os modais do transporte público municipal.



Sobre o novo sistema



Além do cartão físico, os passageiros poderão pagar a passagem usando o celular, por meio de QR Code ou aproximação (NFC). Os usuários podem baixar o aplicativo da Jaé, já disponível nos sistemas Android e IOS, ou acessar o site para criar uma conta. Por meio do app será possível ver o saldo, extrato, fazer recarga, solicitar, bloquear, cancelar e pedir segunda via do cartão.



É importante ressaltar que neste novo sistema o saldo não expira. Não há prazo definido para que o usuário utilize o crédito.



Reconstrução do transporte público carioca



A nova Bilhetagem Digital faz parte do processo de reconstrução do transporte público da cidade. A requalificação do sistema BRT foi a principal delas, com destaque para a compra de 561 novos ônibus, reforma das estações, reconstrução da pista da Transoeste em concreto e transformação de quatro estações da Transoeste em terminais. A obra de conclusão da Transbrasil e a construção do Terminal Gentileza, que irá integrar o BRT com o VLT e os ônibus municipais, também estão sendo feitas para a melhoria do transporte público.



Este novo sistema dará ao município o controle da arrecadação tarifária e o monitoramento da demanda de passageiros. Assim, permitirá transparência financeira, planejamento com dados confiáveis e melhoria dos serviços de transporte.



Outro destaque é o acordo judicial firmado entre a Prefeitura do Rio, o Ministério Público Estadual e consórcios operadores de ônibus, que possibilitou a retomada de 73 linhas de ônibus na cidade. Este reforço na operação representa a reativação de mais de 630 pontos de ônibus em 18 bairros.