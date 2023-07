Número de habitantes em São João de Meriti diminuiu, aponta Censo 2022

O número de habitantes em São João de Meriti diminuiu de 458.673 habitantes (Censo 2010), para 440.962 pessoas, como revela o Censo 2022. A queda foi de 17.711 pessoas.



No ranking de população dos municípios, São João de Meriti está na 8ª colocação no estado, em 26ª posição na região Sudeste e na 53ª colocação no Brasil.



O formigueiro das américas, como é conhecido o município por sua alta densidade demográfica ocupa a terceira colocação em relação ao maior povoado da Baixada Fluminense.