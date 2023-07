Censo: Mesquita teve pequena queda no número de habitantes

O último balanço do censo demográfico disponibilizou os dados dos municípios do Rio de Janeiro referente ao ano de 2022. Na Baixada Fluminense, a cidade de Mesquita teve uma pequena queda no número de habitantes.



A população da cidade diminuiu para 167.128 pessoas, de acordo com o divulgado pelo Censo 2022. A queda foi de 1.248 pessoas em comparação com o último Censo realizado em 2010 quando o município tinha 168.376 habitantes.



Em relação a densidade demográfica, A pesquisa do IBGE mostra que a cidade de Mesquita tem 4.059,56 habitantes por km² e uma média de 2,66 moradores por residência.



O censo é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas.