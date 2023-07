Mulher presa acusada de se passar por criança autista recebe liberdade provisória

De acordo com a decisão do juiz Pedro Ivo Martins Caruso, da Central de Audiências de Custódia da Comarca da Capital, Amanda precisará comparecer mensalmente em juízo; está proibida de ausentar-se da cidade por mais de 10 dias, sem prévia autorização; além de estar impedida de ficar a menos de 300 metros de qualquer vítima ou testemunha.



A estelionatária havia sido presa em flagrante na última quarta-feira (28), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após investigação da Polícia Civil. A denúncia contra Amanda foi feita pela ex-vereadora Renata Magalhães e também por Viviane Henriques, responsável pelo projeto "Mãos que Abençoam com Amor".



As vítimas ajudavam financeiramente a acusada que dizia ser autista e sofrer de perseguição religiosa. Durante um período, elas teria, inclusive arcado com o valor do aluguel de uma casa onde Amanda vivia com a sua família. Os móveis, roupas e demais itens do imóvel também foram doados.



A acusada também pesquisava sobre desenhos feitos por pessoas no espectro e os reproduzia para sensibilizar vítimas.



Durante as investigações, também foi descoberto que Amanda tinha diversas agulhas inseridas por ela no próprio corpo. A ideia era dar credibilidade ao golpe, onde ela também afirmava ser alvo de rituais de bruxaria, maus-tratos e prostituição infantil.



Além das vítimas no Rio, Amanda responde a inquéritos também por crimes de estelionato em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Rio Grande do Sul.



Em caso de descumprimento das medidas cautelares, Amanda retornará à prisão imediatamente.