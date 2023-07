Casal que sequestrou e registrou recém-nascido na Zona Norte é preso pela Polícia Civil

Rio - Um casal que sequestrou um recém-nascido foi preso por policiais civis da 24ª DP, nesta sexta-feira (30), em Piedade, Zona Norte do Rio. De acordo com a investigação, o bebê foi levado da maternidade com apenas dois dias de vida.



Os criminosos furtaram a carteira de identidade da mãe do bebê e a declaração de nascimento. Com esses documentos, o homem conseguiu registrar a criança como se fosse seu filho. O sequestro aconteceu na quinta-feira (29).



Após a prisão, o recém-nascido foi devolvido à mãe. A 24ª DP apura qual seria o destino do bebê e se o casal, que não teve identidade revelada, já teria participado de outros casos com as mesmas características.