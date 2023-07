Todos os dias eu estou ouvindo tiros na Estrada do Otaviano, em Rocha Miranda. Os moradores da região estão apavorados. Os tiroteios ocorrem sempre à noite e de madrugada, porém, quando amanhece, as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. Nem policiamento vemos no local. Gostaríamos de saber o que está acontecendo. Isso precisa parar!