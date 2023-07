Vigário viaja para o Maranhão

A Acadêmicos de Vigário Geral levará para a Marquês de Sapucaí em 2024 o enredo "Sons e ritmos da capital da encantaria", desenvolvido pelo trio de carnavalescos Alexandre Costa, Marcus do Val e Lino Sales. Os três artistas já vão para o 10º ano na agremiação.

O enredo falará sobre as tradicionais festas da cidade do Maranhão e seus ritmos contagiantes. A escola fará um passeio pela cultura ludovicense, iniciando pela sua formação étnica indo até os ritmos atuais. Homenageará as festas populares sejam de origem cristã ou pagã. Trazendo com muitas cores as manifestações tradicionais e festas populares, um passeio por fitas e tambores da Capital da Encantaria.

"Por mais um ano optamos trazer um enredo leve para Vigário Geral. Sempre estamos ouvindo o que a comunidade quer. Será super divertido e gostoso de se ver. Vamos trazer toda a cultura do Maranhão para a Marquês de Sapucaí e prometemos emocionar os sambistas", comentou Alexandre Costa.

No Carnaval do ano que vem, a Acadêmicos de Vigário Geral será a terceira escola a desfilar na sexta-feira pela Série Ouro.