Lugar feito para semear ideias

No Dia Nacional do Diabetes, na última segunda-feira, a UPA usou sementes de girassol do espaço para mostrar aos pacientes e familiares a importância do alimento na redução dos fatores de risco da doença.

Gabriel Filipe Leal, de 21 anos, funcionário administrativo da UPA e estudante de gestão ambiental, lembra que a horta deve ser usufruída por funcionários e pela população.

"O objetivo da horta é humanizar, ser um espaço de conforto para os colaboradores e também um espaço para integrar a comunidade à unidade de saúde. Expandir a cultura da horta e da composteira, para as pessoas fazerem em seus lares, conscientizar que dá para ter temperos em casa sem precisar comprar no mercado cheio de agrotóxicos", explica.

O canteiro chamado de Farmácia Viva é um dos mais visitados. O ambiente sustentável tem variedades como lavanda, menta, arnica, mil-folhas, capim-limão, funcho, erva-cidreira, planta da mandioca e hortelã.