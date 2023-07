santo do dia

SÃO BERNARDINO REALINO

Sacerdote da Companhia de Jesus que resplandeceu por sua caridade e bondade. Rejeitando as honras mundanas, dedicou-se à pastoral dos presos e doentes e ao ministério da palavra e da penitência. Tornou-se um santo padroeiro de uma cidade toda mesmo em vida. Nasceu em Carpi (Modena), em 1 de dezembro de 1530. Filho mais velho de um senhor ao serviço dos tribunais no norte da Itália. Depois de se formar em Direito em Bolonha, em 1556, entrou no serviço do Marquês Francesco Ferdinando d'Avalos. Vice-rei da Sicília, mudou-se para Nápoles e, em 1564, decidiu tornar-se religioso da Companhia de Jesus.