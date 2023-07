Prefeitura revitaliza Píer do Caju e recupera praças da Zona Norte

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, neste domingo (2), as obras de revitalização do Píer do Caju, na Zona Portuária do Rio, e entregou áreas de lazer totalmente revitalizadas na Praça Itapevi, no Engenho de Dentro, e na Praça da Quadra do Barrinho, em Parada de Lucas, ambas na Zona Norte. O anúnciou foi feito pelo prefeito Prefeito Eduardo Paes, que também informou que deu início às obras de requalificação da Praça Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura.



"Uma cidade é feita de grandes intervenções, mas também de pequenas ações. O Engenho de Dentro é um dos bairros simbólicos do subúrbio carioca, que mostra a integração das famílias. É importante estarem bem cuidados estes espaços de convívio que são as praças. No Píer do Caju, essa não é uma intervenção simples, demanda mais tempo, mas finalmente estamos começando essa obra aqui, que interessa principalmente aos pescadores", afirmou Eduardo Paes.



Acompanhado da secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, o prefeito mostrou aos moradores como serão as obras do píer da Rua Circular. Construída em concreto armado, a estrutura, em seu estado atual apresenta risco para a população devido ao desgaste natural. A reforma inclui a demolição e reconstrução total da laje, das vigas e dos pilares do píer, bem como serviços de acabamento e pintura. A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro trimestre de 2024.



"Vamos fazer uma recuperação estrutural completa, pois o píer está muito deteriorado, apresentando muita armadura exposta e com uma capacidade menor. Então, vamos intervir aqui com a Coordenadoria Geral de Projetos, ligada à Secretaria de Infraestrutura, para devolver esse equipamento aos pescadores com toda a segurança que eles merecem para trabalhar", explicou Jessick Trairi.



Novas áreas de lazer na Zona Norte



A Praça da Quadra do Barrinho, na Rua Antônio de Araújo Gomes, próximo à Avenida Brasil, em Parada de Lucas, ganhou uma Academia da Terceira Idade, recebeu a revitalização da quadra poliesportiva, instalação de mesas e bancos em concreto, além de um playground novo.



Já na Praça Itapevi, situada na esquina das ruas Itapema e Jurunas, no Engenho de Dentro, foram executados os serviços de recuperação do piso em saibro, das golas de árvores e da calçada no entorno da área de lazer.



"As praças são locais onde uma tradição da Zona Norte é preservada, que é a criação de laços de sociabilidade. Por isso, revitalizamos essas praças para que a tradição seja repassada para as novas gerações. Na Praça Itapevi, criamos área de eventos e instalamos ainda câmeras de segurança com comunicação com o Centro de Operações", ressaltou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



A Praça Itapevi também recebeu o kit playground, feito pela Comlurb, com brinquedos em eucalipto. Houve ainda pintura e reparo em brinquedos e peças de mobiliário urbano, como mesas e bancos de concreto e de troncos, feitos pela Oficina de Troncos da Companhia, com madeira aproveitada das operações de poda.



O trabalho teve apoio do novo caminhão do Programa de Revitalização de Praças, equipado para a manutenção dos espaços de lazer de forma mais rápida e eficiente. Esse é o segundo espaço revitalizado nos mesmos moldes – o primeiro foi o Baixo Bebê, na Lagoa Rodrigo de Freitas.



Praça maior, com quadra poliesportiva e anfiteatro



Em Cascadura, o prefeito Eduardo Paes anunciou, ainda, o início das obras de requalificação da Praça Nossa Senhora do Amparo. O projeto, feito pela Secretaria de Conservação, vai aumentar o espaço útil em 200 metros quadrados, deixando a área total com 2.750 metros quadrados, além da modernização sua estrutura.



Atendendo a demandas antigas da região, a praça terá quadra poliesportiva, Academia da Terceira Idade, anfiteatro multiuso e mesas e bancos em concreto. Haverá ainda um oratório e calçada que também funciona como pista para exercícios – cinco voltas equivalem a um quilômetro percorrido. O playground será cercado para garantir a segurança das crianças.