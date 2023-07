Ônibus pega fogo em Del Castilho e causa transtorno no trânsito

ATUALIZAÇÃO DO INCÊNDIO EM ÔNIBUS NA AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR



Comlurb atuando no local.



Trânsito em boas condições. #CORInforma #zonanorte pic.twitter.com/RlKCIHR12e — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 2, 2023

Rio - Um ônibus da Viação Redentor da linha 611 (Del Castilho - Camorim) pegou fogo, na manhã deste domingo (2), na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, próximo ao Shopping Nova América e Metrô Del Castilho, em Del Castilho, Zona Norte do Rio. As chamas e a densa fumaça provocada pelo incêndio chegaram a interditar uma faixa da via.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o 2º Grupamento de Bombeiros Militar (Méier) foi acionado às 8h para controlar as chamas. O incêndio foi extinto às 9h15, sem vítimas.O Centro de Operações Rio informou que o ônibus foi retirado do local por reboque, e que a Guarda Municipal atuou no local para controlar o trânsito. Uma equipe da Comlurb esteve no ocorrido para limpar a fuligem causada pelo incêndio. O trânsito já foi liberado.Procurado pelo O DIA, o Rio Ônibus não retornou o contato até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.