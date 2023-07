Alerta de chuva forte

Durante o exercício simulado, foi feito o envio do alerta via SMS com o aviso de chuva forte. Depois disso, sirenes foram acionadas para informar moradores sobre os riscos, reproduzindo uma situação real. A população, então, se dirigiu para os pontos de apoio instalados em áreas seguras da comunidade (ou de seu entorno) para receber as orientações das equipes municipais e, consequentemente, preservas vidas.

Além dos moradores, participaram do exercício simulado lideranças comunitárias, membros da Secretaria Municipal de Assistência Social (realização de atualizações ou cadastramento em programas sociais), Secretaria Municipal de Educação, Fundação Georio, Secretaria Municipal de Saúde e Subprefeitura da Grande Tijuca. A ideia do treinamento é que os moradores espalhem os conhecimentos adquiridos no exercício em seus ambientes profissionais, familiares, comunidades e grupos sociais.