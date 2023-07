Idosa é esfaqueada

Policiais do 12° BPM (Niterói) apreenderam, no último sábado (1), dois adolescentes suspeitos de esfaquearem uma idosa, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Segundo investigações preliminares, o crime teria sido motivado por uma discussão entre o jovem, de 16 anos, e a avó. A idosa negou que a namorada do adolescente, de 15 anos, morasse na residência. Após o desentendimento, a vítima foi atingida pelas costas. Ela foi socorrida e passa bem. De acordo com a PM, os agentes foram acionados em uma unidade hospitalar para checar a entrada da vítima, onde foi constatado o fato. Os suspeitos foram identificados e apreendidos pela guarnição que encaminhou a dupla até à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado.