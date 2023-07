Polícia prende em flagrante homem com maconha na comunidade Cascatinha

Rio – Policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), com o apoio de agentes do 41° BPM (Irajá), prenderam em flagrante, neste domingo (2), um suspeito na área de mata da comunidade Cascatinha, em Vargem Grande, na Zona Oeste.



Durante o patrulhamento que levou à captura, os militares encontraram com o homem uma pistola com carregador, munição e 52 papelotes de maconha.



A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).