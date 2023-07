Energisa oferece parcelamento de contas de luz em atraso

A Energisa oferece, a partir dessa segunda-feira, 3, uma nova oportunidade para os clientes quitarem débitos com condições de pagamento diferenciadas. Será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 24 vezes no boleto ou no cartão de crédito. A iniciativa vai até 18 de agosto e é válida para todos os consumidores da distribuidora nos municípios atendidos pela empresa no Estado — Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Duas Barras, Sapucaia e Sumidouro.Outra opção é ter desconto que pode poderá chegar até 50% para quem estiver com faturas em atraso por mais de 30 dias. “A Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. Nosso objetivo é que, diante das condições atrativas que estamos oferecendo, todos possam quitar suas dívidas”, reforçou o Diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos.A negociação de dívidas pode ser feita de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento do cliente até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como a central de atendimento 0800 701 0326, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site . É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).