Prefeitura demole cinco construções irregulares no Maracanã

Rio - A Secretaria de Ordem Pública e Subprefeitura da Grande Tijuca realizaram, nesta segunda-feira (3), uma operação conjunta de demolição e ordenamento na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, na Zona Norte. Ao todo, cinco barracos, com cerca de 1300 m2 e que ocupavam a área pública ilegalmente, foram demolidos.

Durante a ação, também foram retiradas cercas em chapas metálicas e madeira que demarcavam o espaço público com a finalidade de lotear o terreno irregularmente e mais 36 toneladas de entulho.

De acordo com o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, no local havia ainda indícios de que seriam construídos mais imóveis irregulares na região. “Assim que entramos no terreno encontramos materiais de construção que seriam usados para dar início a algum tipo de imóvel irregular. Já tinha brita, areia, umas estacas, então tudo isso foi apreendido. Vamos ficar monitorando o local para que não seja ocupado novamente”, disse.



O local já tinha sido alvo de operação de demolição, mas novamente as pessoas voltaram a lotear o terreno. "Essa é mais uma operação de combate à construção irregular na cidade. Nós vamos continuar enfrentando essas obstruções de vias públicas sempre com o foco no ordenamento, na segurança e principalmente na livre circulação de pessoas", afirmou a o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Conservação e Comlurb.