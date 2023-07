santo do dia

SANTA ISABEL DE PORTUGAL

Nasceu na Espanha no ano de 1271. Pertencia à família real de Aragão, que lhe concedeu uma ótima formação. Ela ajudou a propagar a grande devoção a Nossa Senhora da Conceição. Refundou, em 1314, o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra; também fundou, em 1321, em Santarém, o Hospital de Nossa Senhora dos Inocentes, voltado para crianças que, por algum motivo, eram abandonadas por suas mães. Uma de suas últimas obras de caridade talvez tenha sido cuidar do seu esposo. Ele ficou doente em 1324, e faleceu no ano seguinte. Foi canonizada pelo Papa Urbano VIII em 1665.