PM dá sacode e chefe do dezoito roda

A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem uma das lideranças do tráfico de drogas do Morro do Dezoito, em Água Santa. Com Laudivan José dos Santos, o Léo do 18, foram apreendidos uma pistola Glock, drogas e um Jeep Compass roubado. No início da ação, um grupo de suspeitos atirou contra os policiais, mas ninguém se feriu.

As equipes do 3º BPM (Méier), com apoio do 1° Comando de Polícia de Área (1° CPA), iniciaram a operação no 18 nas primeiras horas da manhã, com objetivo de reprimir a movimentação de criminosos, os roubos de cargas e de veículos e garantir o acesso das concessionárias de serviços público à comunidade.

O morro viveu um fim de semana de terror por causa de intensos confrontos entre criminosos e PM. No sábado, policiais do 3º BPM faziam uma operação, também para reprimir a movimentação de criminosos e coibir roubos de cargas e veículos nos acessos, quando foram atacados. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos de um blindado e um helicóptero da corporação circulando e afirmaram que o clima era de tensão, com muitos tiros e rasantes da aeronave. Não houve prisões, apreensões ou feridos na ação.

Desde o ano passado, criminosos dos morros do Dezoito e do Urubu, em Pilares, têm tentado invadir os morros do Fubá e Campinho para tomar o controle das comunidades. Os ataques do Comando Vermelho às áreas controladas pela milícia dos irmãos Leonardo Luccas Pereira, o Leléo ou Tico, e Diogo Luccas Pereira, o Teco ou Playboy, causam rotina de violência e mortes.