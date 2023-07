Policial e suspeito ficam feridos

Em outra operação, um policial militar e um suspeito ficaram feridos durante um tiroteio, na manhã de ontem, nas comunidades do São Jorge e Ferroviário, em Japeri. A Polícia Militar deflagrou uma incursão para reprimir a movimentação de criminosos e coibir roubos de cargas e de veículos na região.

Equipes do 24º BPM (Queimados) e do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) foram atacadas a tiros por criminosos durante a ação na Favela São Jorge. Um dos agentes foi baleado na perna e levado com quadro de saúde estável à Policlínica de Japeri.

Logo após o confronto, os policiais encontraram um suspeito ferido na área do confronto e apreenderam um fuzil que ele carregava. Não havia informação sobre o estado de saúde dele. A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).