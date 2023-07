Bebida alcoólica resultado da parceria entre Coca-Cola e Jack Daniels, chega ao mercado brasileiro

A bebida Jack Daniel's & Coca-Cola, também conhecida como Jack & Coke, chegou ao mercado brasileiro oficialmente nesta segunda-feira (3). O produto é uma junção do refrigerante mais famoso do mundo com o uísque Jack Daniel's.

A combinação é a forma mais simples de consumir um drink que era constantemente feito por pessoas que consomem álcool. A Coca-Cola, também com outros produtos, está se expandindo neste tipo de mercado.

O produto deve custar cerca de R$ 12,90, semelhante ao preço da Jack Daniel's Cola, produto lançado pela Brown-Forman Corporation, mas que deve sair do mercado. O teor alcoólico no Brasil, assim como no México, é de 5%. Nos Estados Unidos, o produto será comercializado com 7% de concentração alcoólica.

Coca-Cola no mercado alcoólico

A Coca-Cola Company, que possui o refrigerante mais popular do mundo, está investindo cada vez mais no mercado das bebidas alcoólicas. O Jack Daniel's & Coca-Cola se junta ao atual portfólio de bebidas alcoólicas saborizadas que inclui: Lemon-Dou, que está atualmente disponível no Japão, China e Filipinas; Topo Chico Hard Seltzer; Schweppes Pre-mixed Cocktails (Coquetéis Pré-Misturados), atualmente disponíveis no Brasil; e as novas Simply Spiked Lemonade e Fresca Mixed nos Estados Unidos.

A estreia da Jack & Coke nos mercados aconteceu no México, no fim de 2022. A explicação seria por conta do sucesso que as duas marcas fazem no país, além de ter um elevado número de pessoas aptas a consumir bebida alcoólica. Em seguida, a nova marca se expandiu pelo mercado asiático.

“Jack Daniel’s & Coca-Cola é o nascimento de um clássico! A gente fala que é o balanço perfeito entre as duas, por isso estamos colocando que é o "match perfeito". É a união de duas marcas icônicas e a combinação perfeita de sabores que geram uma experiência única e autêntica”, resume Mariana Branco, líder de ARTD (categoria de drinks prontos) da Coca-Cola para América Latina.

Reação

A bebida não foi unanimidade entre os influenciadores, tanto do Brasil como estrangeiros. Alguns acharam a combinação interessante e satisfatória e outros citaram a presença marcante do álcool e acreditam que ''nem todos podem gostar''.

Jack Daniel's

A famosa marca de uísque americano, reconhecida por sua qualidade e sabor distintivo, foi fundada em 1866, em Lynchburg, Tennessee. A destilaria produz uísques sour mash através de um processo tradicional, com diferentes variações, como o Jack Daniel's Old No. 7 e o Jack Daniel's Single Barrel. A marca é apreciada por amantes de uísque em todo o mundo, destacando-se como uma das mais populares e reconhecidas do mercado.